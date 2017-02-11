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175 лет назад
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«Лейкерс» установил рекорд этого сезона, набрав 47 очков за первую четверть
11 февраля 2017, суббота. 10:13.
Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» в
матче
регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (122:114) установил рекорд результативности этого сезона по очкам за первую четверть.
Подопечные
Люка Уолтона
за стартовый отрезок встречи пополнили свой актив на 47 очков. Им удалось реализовать 82 % бросков с игры.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс
Милуоки Бакс
Люк Уолтон
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Новости. Баскетбол
11 февраля 2017, суббота
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