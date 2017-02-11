С. Карасёв: хочу исполнить данк через Тимму. И чтобы он не забил через меня

Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ атакующий защитник «Зенита»рассказал о персональных целях на поединок.«Будет приятно обыграть легионеров, тем более перед российскими болельщиками. Думаю, нам всем есть, что доказывать. Если не тренерам, ведь матч всё-таки выставочный, то самим себе. Безусловно, хочется показать, что российские игроки тоже способны на многое.Думаю, будет много красивых моментов. Мы схорошие друзья и на площадке, и за её пределами, но сегодня будем соревноваться. Хотел бы забить через него сверху. Но главное, чтобы он через меня не забил», – передаёт слова Карасёва из Сочи корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.