Воронов: для МВЗ полгода тренировал Параховского бросать из-за дуги

Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ атакующий защитник УНИКСа Евгений Воронов признался, что помогал готовиться игрокам соперника.
«Трудно сказать, как сложится матч. Лучше спросить у Сергея Мони. Он уже играл против сборной легионеров, у него есть уникальный опыт. Как готовились к матчу звёзд? Я вот, например, полгода тренировал Артёма Параховского бросать из-за дуги. Но он никак не может забить (Смеётся.)», – передаёт слова Воронова из Сочи корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.