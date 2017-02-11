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Воронов: для МВЗ полгода тренировал Параховского бросать из-за дуги

11 февраля 2017, суббота. 14:51. Баскетбол
Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ атакующий защитник УНИКСа Евгений Воронов признался, что помогал готовиться игрокам соперника.

«Трудно сказать, как сложится матч. Лучше спросить у Сергея Мони. Он уже играл против сборной легионеров, у него есть уникальный опыт. Как готовились к матчу звёзд? Я вот, например, полгода тренировал Артёма Параховского бросать из-за дуги. Но он никак не может забить (Смеётся.)», – передаёт слова Воронова из Сочи корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Параховский Евгений Воронов Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Новости. Баскетбол
11 февраля 2017, суббота
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