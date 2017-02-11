Воронов: для МВЗ полгода тренировал Параховского бросать из-за дуги

Участник сборной России Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ атакующий защитник УНИКСапризнался, что помогал готовиться игрокам соперника.«Трудно сказать, как сложится матч. Лучше спросить у Сергея Мони. Он уже играл против сборной легионеров, у него есть уникальный опыт. Как готовились к матчу звёзд? Я вот, например, полгода тренировалбросать из-за дуги. Но он никак не может забить (Смеётся.)», – передаёт слова Воронова из Сочи корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.