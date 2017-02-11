Мейкер: я стану MVP и многократным чемпионом НБА

Центровой «Милуоки Бакс»поделился амбициозными планами на карьеру.«Я буду играть на Матче звёзд. Я стану чемпионом. Не один раз, а многократным. Я стану MVP и меня признают лучшим оборонительным игроком года. Множество раз. Самое важное для меня — чемпионские перстни и попадание в Зал славы», — приводит слова Мейкера Bleacher Report.В нынешнем сезоне 19-летний Мейкер набирает в среднем 3,1 очка и 1,4 подбора за матч, проводя на площадке 6,2 минуты. На его счету четыре выхода в стартовом составе «Бакс».