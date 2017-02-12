Дабл-дабл Гриффина помог «Клипперс» победить в Шарлотт

«Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде выиграл у «Шарлотт Хорнетс» со счётом 107:102.Первая половина встречи проходила в равной борьбе и завершилась с преимуществом «Клипперс» в 2 очка. После перерыва гости упрочили лидерство и удержали его до финальной сирены.В составе победителей лучшими стали, набравший 22 очка, и, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Среди игроков «Шарлотт» самым результативным с 25 очками стал