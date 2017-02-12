Кириленко: 10 тыс. болельщиков в Сочи доказывают, как в России любят баскетбол

Президент РФБпрокомментировал первый в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звёзд.«Фантастическая атмосфера! Зал и все остальное соответствовали ожиданиям. Больше всего мне понравилось, как был оформлен Дворец спорта. Если сравнивать с Матчем всех звёзд НБА, то отличие можно найти лишь одно – в количестве баскетбольных звёзд вокруг тебя. В Америке их, конечно, побольше.Сама же картинка оказалась очень сочной. А тот факт, что на трибунах в Сочи собралось 10 000 болельщиков, говорит лишь об одном. Это – фантастика! И ещё одно доказательство того, как в России любят баскетбол. А такие матчи и пользуются популярностью, и необходимы как для всей баскетбольной общественности, так и для любого человека, имеющего мало-мальское отношение к нашему виду спорта», — цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.