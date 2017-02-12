«Бостон» оказался сильнее «Юты», Хэйворд набрал 31 очко, Томас — 29

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде выиграл у «Юты Джаз» со счётом 112:104.«Селтикс» завершили первую половину встречи с перевесом в 14 очков. После перерыва «Бостон» продолжил контролировать ход встречи, а на старте заключительной четверти преимущество гостей достигло 22 очков. В дальнейшем «Джаз» сумели сократить отставание, но большего не добились.Самым результативным игроком матча стализ «Юты», набравший 31 очко, а лидер «Бостона»записал на свой счёт 29 очков.