Эмбиид вряд ли сыграет в Матче восходящих звёзд НБА из-за травмы колена

Генеральный менеджер «Филадельфия Сиксерс»считает, что центровой командывряд ли примет участие в Матче восходящих звёзд в рамках звёздного уик-энда НБА.«Травма Эмбиида не очень серьёзная, но достаточно сложная. МРТ-обследование выявило у него ушиб кости. Кроме того, был обнаружен небольшой разрыв мениска. Но этот разрыв не может быть причиной болей или воспаления», – цитирует Коланджело ESPN.Из-за травмы колена Эмбиид сыграл лишь в одном из 13 последних поединков.