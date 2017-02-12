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175 лет назад 2016
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Эмбиид вряд ли сыграет в Матче восходящих звёзд НБА из-за травмы колена

12 февраля 2017, воскресенье. 11:55. Баскетбол
Генеральный менеджер «Филадельфия Сиксерс» Брайан Коланджело считает, что центровой команды Джоэл Эмбиид вряд ли примет участие в Матче восходящих звёзд в рамках звёздного уик-энда НБА.

«Травма Эмбиида не очень серьёзная, но достаточно сложная. МРТ-обследование выявило у него ушиб кости. Кроме того, был обнаружен небольшой разрыв мениска. Но этот разрыв не может быть причиной болей или воспаления», – цитирует Коланджело ESPN.

Из-за травмы колена Эмбиид сыграл лишь в одном из 13 последних поединков.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Брайан Коланджело Джоэл Эмбиид
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