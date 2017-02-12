Уэйд и Батлер не помогут «Чикаго» в матче с «Миннесотой»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»не сможет принять участие в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» 12 февраля. В предыдущей игре с «Финикс Санз» ветеран травмировал запястье во время падения.Сроки возвращения Уэйда в строй неизвестны. В ближайшее время он пройдёт медицинское обследование, которое определит тяжесть травмы.Также «Буллз» в матче с «Тимбервулвз» не поможет лидер команды, который не выйдет на паркет из-за травмы пятки.«Чикаго» проиграл три из четырёх последних матчей.