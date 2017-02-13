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«Детройт» отыграл отставание «-16» и одолел «Торонто»

13 февраля 2017, понедельник. 04:24. Баскетбол
«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» потерпел поражение на домашнем паркете со счётом 101:102.

Хозяева вели в счёте большую часть встречи, в третьей четверти их перевес достиг 16 очков, однако удержать лидерство они не сумели. В заключительном периоде «Пистонс» восстановили равновесие, а за 13 секунд до финальной сирены Кентавиус Колдуэлл-Поуп совершил победный бросок.

Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан, набравший 26 очков. В составе «Детройта» лучшим с 24 очками оказался Тобиас Харрис.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
101 : 102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Дерозан - 26, Валанчюнас - 17, Кэрролл - 15, Лоури - 15, Джозеф - 8, Росс - 7, Ногуэйра - 6, Пёлтль - 5, Пауэлл - 2, Райт, Паттерсон, Ванвлит, Кабокло, Саллинджер, Сиакам
Детройт Пистонс: Харрис - 24, Колдуэлл-Поуп - 21, Смит - 15, Джонсон - 11, Моррис - 11, Драммонд - 10, Джексон - 6, Лойер - 2, Бэйнс - 2, Хиллиард, Марьянович, Элленсон, Баллок, Удрих, Гбинидже
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Демар Дерозан Кентавиус Колдуэлл-Поуп Тобиас Харрис
Новости. Баскетбол
13 февраля 2017, понедельник
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