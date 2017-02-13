«Детройт» отыграл отставание «-16» и одолел «Торонто»

«Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» потерпел поражение на домашнем паркете со счётом 101:102.Хозяева вели в счёте большую часть встречи, в третьей четверти их перевес достиг 16 очков, однако удержать лидерство они не сумели. В заключительном периоде «Пистонс» восстановили равновесие, а за 13 секунд до финальной сиренысовершил победный бросок.Самым результативным игроком матча стал, набравший 26 очков. В составе «Детройта» лучшим с 24 очками оказался