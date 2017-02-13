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175 лет назад
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Рубио и Уиггинс разыграли роскошный аллей-уп
13 февраля 2017, понедельник. 09:45.
Баскетбол
Защитник
Эндрю Уиггинс
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (117:89) завершил аллей-уп разыгрывающего
Рики Рубио
эффектным данком.
Уиггинс провёл на паркете 34 минуты, собрав коллекцию из 27 очков, 6 подборов, 4 результативных передач, 2 перехватов и 1 блок-шота.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Миннесота Тимбервулвз
Чикаго Буллз
Рики Рубио
Эндрю Уиггинс
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