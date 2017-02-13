Лав пропустит матч с «Миннесотой» из-за травмы колена

По информации ESPN, у форварда «Кливленд Кавальерс»проблемы с левым коленом.Сообщается, что колено начало беспокоить Лава во время минувшего поединка регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». Ожидается, что 28-летний баскетболисты не выйдет на паркет в предстоящем матче с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоится 15 февраля.В текущем сезоне Кевин проводит на паркете по 31,9 минуты, собирая коллекцию из 20,0 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.