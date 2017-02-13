Тибодо: я продолжаю болеть за «Чикаго»

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НБА над своим бывшим клубом «Чикаго Буллз» (117:89).«Всегда трудно, когда ты прошёл через разные ситуации с людьми. Я привык к «Чикаго» и его игрокам. Я болею за них, за исключением тех матчей, когда они играют против нас. Чикаго – прекрасный баскетбольный город, а «Буллз» – отличный клуб. Я провёл там пять замечательных лет», – приводит слова Тибодо ESPN.Стоит отметить, что «Миннесота» дважды в этом сезоне выигрывала у «Чикаго».