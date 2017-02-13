Кайл Лоури: «Торонто» не может позволить себе раз за разом упускать победы

Защитник «Торонто Рэпторс»прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс» (101:102). Стоит отметить, что игроки «Торонто» позволили «Детройту» ликвидировать 16-очковое отставание в заключительной четверти.«Мы раз за разом оказываемся в одних и тех же ситуациях. Мы не добиваемся успеха. Что-то должно измениться. У меня есть соображения по этому поводу, но я не буду их озвучивать.Я начинаю волноваться. Всё идет не так, как должно идти, ничего не меняется. Так что я начинаю волноваться», – приводит слова Лоури The Score.