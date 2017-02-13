Адетокунбо ведёт блокнот с мотивационными записями

Форвард «Милуоки Бакс»рассказал, что ведёт блокноты с записями. Греческий баскетболист выписывает себе прагматичные советы, а также мотивационные фразы.«Я начал делать это на второй год в лиге. Когда я чувствую, что мне что-то надо усвоить, я записываю это. Нельзя же всё помнить», — рассказал Адетокунбо USA Today.Среди прагматичных советов оказался: «Беги в защиту быстро и вставай напротив своего игрока. Я должен делать это лучше». В число мотиваций Адетокунбо вошла фраза из Библии: «Иди за верой, а не за видением».