Хэйворд: Гриффин уже почти стал для «Клипперс» разыгрывающим после травмы Пола

Лёгкий форвард «Юты Джаз»перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» отметил возросшую роль мощного форварда калифорнийцев, который стал отдавать больше результативных передач в связи с травмой разыгрывающего«Гриффин уже почти стал для „Клипперс“ разыгрывающим. Они строят своё нападение именно через Блэйка.Что касается „Юты“, то мы должны играть как одно целое. Оборона — это всегда дело пяти человек. Если кто-то будет выбиваться, ничего не получится», — цитирует Хэйворда The Salt Lake Tribune.