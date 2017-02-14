«Майами» дома проиграл «Орландо», Фурнье набрал 24 очка, Уэйтерс — 23

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на домашнем паркете уступил «Орландо Мэджик» со счётом 107:116.«Орландо» выиграл первую четверть с перевесом в 8 очков и удерживал лидерство на протяжении большей части встречи. В начале заключительного периода хозяевам удалось выравнять игру, но затем «Мэджик» вновь завладели инициативой и довели встречу до победы.Самым результативным игроком матча стализ «Орландо», набравший 24 очка. В составе «Майами» лучшими оказались, на счету которых соответственно 23 и 22 очка.