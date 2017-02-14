«Клипперс» нанесли поражение «Юте», Гриффин оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде нанёс поражение «Юте Джаз» со счётом 88:72.Гости ушли в отрыв во второй четверти, а после перерыва упрочили лидерство, доведя преимущество до 29 очков. В заключительном периоде игроки «Юты» сократили отставание, но избежать поражения не сумели.Самым эффективным игроком встречи стализ «Клипперс», оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Среди баскетболистов «Джаз» следует выделить, на счету которого 10 очков и 14 подборов.