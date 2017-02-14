Ларри Сандерс провёл встречу с «Лейкерс»

Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» встретились с центровым Ларри Сандерсом, чтобы обсудить условия возможного контракта.
Напомним, ранее сообщалось, что один из клубов НБА готов заключить соглашение с 28-летним центровым до Матча звёзд НБА.
Сандерс в феврале 2015 года расторг контракт с «Милуоки Бакс» по личным причинам и прошёл курс лечения от депрессии. До этого он дважды получал дисквалификации за употребление марихуаны. За пятилетнюю карьеру в лиге он набирал по 6,5 очка и совершал по 5,8 подбора в среднем за игру.