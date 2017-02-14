Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» мог сыграть намного лучше

14 февраля 2017, вторник. 13:07. Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (110:132).

«Мы, безусловно, могли сыграть намного лучше, умнее в баскетбольном плане, эмоциональней. Но это не может происходить каждый вечер. Вы можете почувствовать это перед игрой, но вы не можете просто принять это», – приводит слова Грина ESPN.

Дрэймонд провёл на паркете 24 минуты, собрав коллекцию из 5 очков, 6 результативных передач, 3 перехватов, 2 подборов и 2 блок-шотов.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Дрэймонд Грин
Новости. Баскетбол
14 февраля 2017, вторник
13:07 Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» мог сыграть намного лучше
12:32 Спасительный бросок Миллсэпа и эффектная передача Уолла – в топ-10 в НБА
12:07 Мэджик Джонсон: я просто советник, решения в «Лейкерс» принимает Джим Басс
11:21 Марк Газоль отдал передачу Картеру между ног Сколы
11:17 Ларри Сандерс провёл встречу с «Лейкерс»
10:56 Олдридж: нечестно, что в Матче звёзд будут участвовать 4 игрока «Голден Стэйт»
10:31 Стив Керр: у игроков «Голден Стэйт» накопилась эмоциональная усталость
10:06 Йокич оформил второй трипл-дабл в карьере
09:56 «Атланта» в овертайме победила «Портленд», Дуайт Ховард оформил дабл-дабл
09:43 «Сан-Антонио» проводит рекордный 20-й сезон подряд с положительным балансом
08:27 «Нью-Орлеан» одолел «Финикс», несмотря на 37 очков Бледсо
07:45 «Клипперс» нанесли поражение «Юте», Гриффин оформил дабл-дабл
07:45 25 очков Дюранта не спасли «Голден Стэйт» от разгрома "-22" в Денвере
07:20 29 очков Томаса помогли «Бостону» увезти победу из Далласа
07:04 «Вашингтон» разгромил «Оклахома-Сити» "+22", Моррис набрал 23 очка
06:33 25 очков и 13 подборов Монро помогли «Милуоки» обыграть «Детройт»
06:07 32 очка Конли помогли «Мемфису» на выезде победить «Бруклин»
06:07 «Майами» дома проиграл «Орландо», Фурнье набрал 24 очка, Уэйтерс — 23
05:34 «Сан-Антонио» оказался сильнее «Индианы», Леонард набрал 32 очка, Джордж — 27
05:34 29 очков Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в игре с «Филадельфией»
02:45 «Денвер» хочет летом заполучить Теодосича
01:14 Л. Джеймс и Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА
00:22 «Шарлотт» отчислил Андерсона и подписал второй 10-дневный контракт с Тоби
00:14 Хэйворд: Гриффин уже почти стал для «Клипперс» разыгрывающим после травмы Пола
13 февраля 2017, понедельник
23:59 Шталбергс: «Нижний Новгород» сам создал нервную концовку в матче с «Калевом»
23:38 «Нью-Орлеан» обсудил с «Бруклином» возможность обмена Брука Лопеса
22:30 Клэй Томпсон и Шон Ливиннгстон пропустят матч с «Денвером»
21:32 20 очков Томпсона помогли «НН» одержать победу над «Калевом» в Единой лиге ВТБ
20:18 «Кливленд» обменял Андерсена в «Шарлотт»
20:08 Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук могут перейти в «Лейкерс»
19:15 Дерозан: «Торонто» надо что-то менять
19:01 Кириленко: у С. Карасёва есть всё, чтобы стать лидером сборной России на 10 лет
18:19 Лиллард: Мэйсон Пламли был мне как брат, я буду скучать
17:13 Роуз: «Нью-Йорк» 40 минут играл в обороне в матче с «Сан-Антонио»
16:58 Адетокунбо ведёт блокнот с мотивационными записями
15:47 Елена Баранова не попадёт в Зал славы женского баскетбола США в 2017 году
15:27 К. Энтони: хочу ли я выступить вместо Лава в Матче звёзд? Предпочёл бы отдохнуть
15:02 Мэтт Барнс: Казинс должен оставаться самим собой
14:09 Ватутин: Итудис не смог бы с должной концентрацией совмещать две должности
13:57 Попович: отсутствие скандалов в «Сан-Антонио» делает мою работу легче
13:51 Кортни Ли: игрокам «Нью-Йорка» было важно победить «Сан-Антонио»
13:33 Итудис отказался возглавить сборную Греции
13:20 Шталбергс: с нетерпением жду матч с «Калевом»
13:01 Казинс: я стараюсь измениться, но это нелегко
12:30 Кириленко: Матч звёзд в Сочи был проведён в лучших традициях НБА
Все новости RSS
Сможет ли Тимофей Мозгов вернуться в стартовый состав «Лейкерс»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+