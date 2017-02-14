Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» мог сыграть намного лучше

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (110:132).«Мы, безусловно, могли сыграть намного лучше, умнее в баскетбольном плане, эмоциональней. Но это не может происходить каждый вечер. Вы можете почувствовать это перед игрой, но вы не можете просто принять это», – приводит слова Грина ESPN.Дрэймонд провёл на паркете 24 минуты, собрав коллекцию из 5 очков, 6 результативных передач, 3 перехватов, 2 подборов и 2 блок-шотов.