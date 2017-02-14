Зубков: «Локо» не намерен терять очки перед матчами с ЦСКА и «Химками»

Форвард «Локомотива-Кубань»дал комментарий к предстоящему матчу с «Астаной», который состоится 15 февраля в Краснодаре в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.«Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ закончился, поэтому нам нужно возвращаться в рабочий ритм. До конца февраля у нас нет матчей Еврокубка, поэтому пока что мы можем сконцентрироваться на ближайших играх во внутреннем чемпионате. Тем более что после «Астаны» у нас очень тяжёлый календарь — сначала ЦСКА, потом «Химки».Мы уважаем каждого соперника, но не планируем терять очки перед такими матчами. Мы знаем, как играть против «Астаны», и попробуем использовать эти знания на площадке. Думаю, что при поддержке наших болельщиков у нас ещё больше шансов на победу», — цитирует Зубкова официальный сайт клуба.