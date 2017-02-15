Терри: Кавай Леонард – это Майкл Джордан для «Сан-Антонио»

Защитник «Милуоки Бакс» Джейсон Терри признался, что допустил ошибку, заявив ранее, что форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда нельзя считать суперзвездой.
«Я был неправ. Кавай является суперзвездой. Люди платят большие деньги, чтобы посмотреть на его игру в Сан-Антонио. Леонард – лицо клуба. Он похож на Скотти Пиппена, но у него нет Майкла Джордана. Он – это Майкл Джордан для «Сан-Антонио Спёрс», – приводит слова Терри Bleacher Report.
В текущем сезоне Леонард проводит на паркете по 33,7 минуты, собирая коллекцию из 25,9 очка, 5,9 подбора, 3,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.