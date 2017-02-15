«Детройт» готов обменять Драммонда или Джексона

Руководство «Детройт Пистонс» изучает варианты обмена центровогои разыгрывающего, сообщает ESPN.В Джексоне могут быть заинтересованы «Орландо Мэджик», «Миннесота Тимбервулвз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Даже если защитник не будет обменян до трансферного дедлайна, не попадание «Пистонс» в плей-офф приведёт к серьёзным переменам состава летом, уверяет источник. Сейчас «Детройт» занимает восьмую строчку в Восточной конференции, на одну победу опережая «Милуоки Бакс», «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит».