«Портленд» готов рассмотреть обмены Краббе, Амину, Дэвиса и Тёрнера

Руководство «Портленд Трэйл Блейзерс» готово выслушать предложения по обмену защитника Аленна Краббе и форвардов Эвана Тёрнера, Аль-Фарука Амину и Эда Дэвиса.
При этом генеральный менеджер команды из Орегона Нил Олши подчеркнул, что подобные сделки будут рассматриваться в том случае, если они позволят «Портленду» получить желаемые драфт-пики, а также сэкономить место в платёжной ведомости клуба, сообщает Hoopshype.
Отметим, что все упомянутые игроки не являются игроками стартовой пятёрки «Трэйл Блэйзерс».