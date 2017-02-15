«Портленд» готов рассмотреть обмены Краббе, Амину, Дэвиса и Тёрнера

Руководство «Портленд Трэйл Блейзерс» готово выслушать предложения по обмену защитникаи форвардовПри этом генеральный менеджер команды из Орегона Нил Олши подчеркнул, что подобные сделки будут рассматриваться в том случае, если они позволят «Портленду» получить желаемые драфт-пики, а также сэкономить место в платёжной ведомости клуба, сообщает Hoopshype.Отметим, что все упомянутые игроки не являются игроками стартовой пятёрки «Трэйл Блэйзерс».