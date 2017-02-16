Др.Грин: у Долана менталитет хозяина рабов

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»раскритиковал владельца «Нью-Йорк Никс»за его конфликт с экс-игроком командыОукли негативно высказался о работе Долана, за что получил пожизненный запрет на посещение матчей клуба, который вскоре был снят.«Когда ты делаешь что-то для меня — всё в порядке. А когда делаешь против, говоришь плохо о моей организации — уже плохо? Это рабский менталитет. Менталитет хозяина рабов. Это нелепо.Всё было классно, пока он укладывал людей и получал штрафы ради твоей организации. А теперь, когда он высказался, это внезапно стало проблемой», — цитирует Грина ESPN.