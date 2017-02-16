31 очко Джеймса помогло «Кливленду» выиграть у «Индианы»

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Индианы Пэйсерс» со счётом 113:104.Первая половина встречи завершилась победой действующих чемпионов с небольшим преимуществом, а решающей стала заключительная четверть, которая прошла под полным контролем «Кливленда».Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Кавальерс», на счету которых соответственно 31 и 26 очков. Лучшим в составе гостей стал, набравший 19 очков.Это поражение стало для «Индианы» пятым кряду.