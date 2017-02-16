Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Майами»

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на выезде оказался сильнее «Хьюстон Рокетс», выиграв со счётом 117:109.«Хит» завершили первую половину встречи с перевесом в 13 очков и после перерыва продолжили контролировать ход игры. В заключительной четверти «Рокетс» несколько сократили отставание, но избежать поражения не смогли.Самым эффективным игроком встречи оказался, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 12 подборов и 12 передач. В составе победителей стоит отметить(23 очка) и(23 очка + 14 подборов).