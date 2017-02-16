Марьянович: хочу вернуться в сборную Сербии

Центровой «Детройт Пистонс»выразил желание сыграть в составе сборной Сербии на Евробаскете-2017. Игрок отметил, что это будет зависеть от главного тренера команды, который остался недоволен пропуском игроком двух последних турниров.«Надеюсь, смогу вернуться в сборную в этом году. Всё будет зависеть от Джорджевича. Если он вызовет меня, я приеду», — цитирует Марьяновича Eurohoops.За «Детройт» Марьянович выступает с лета 2016 года. До этого игрок представлял «Сан-Антонио Спёрс».