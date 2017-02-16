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175 лет назад 2016
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Шталбергс: у УНИКСа всё летело и получалось буквально всё

16 февраля 2017, четверг. 22:19. Баскетбол
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс прокомментировал поражение своего клуба от УНИКСа (98:112) в Единой лиге ВТБ.

«УНИКС приехал голодным до побед. Наша задача была закрыть все возможности для броска из-под кольца, но именно с этим мы и не справились в первые минуты матча. Из-за этого начали дёргаться, пропустили ещё и трёхочковые и дали УНИКСу почувствовать свой ритм игры. У них получалось буквально всё, особенно в третьей четверти, когда полетели свободные броски из всех возможных позиций. В таких ситуациях, когда у соперника летит всё, очень тяжело собраться», — приводит слова Шталбергса сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Нижний Новгород БК УНИКС Артурс Шталбергс
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