Шталбергс: у УНИКСа всё летело и получалось буквально всё

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал поражение своего клуба от УНИКСа (98:112) в Единой лиге ВТБ.«УНИКС приехал голодным до побед. Наша задача была закрыть все возможности для броска из-под кольца, но именно с этим мы и не справились в первые минуты матча. Из-за этого начали дёргаться, пропустили ещё и трёхочковые и дали УНИКСу почувствовать свой ритм игры. У них получалось буквально всё, особенно в третьей четверти, когда полетели свободные броски из всех возможных позиций. В таких ситуациях, когда у соперника летит всё, очень тяжело собраться», — приводит слова Шталбергса сайт клуба.