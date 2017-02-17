А. Томас установил рекорд «Бостона», набрав не менее 20 очков в 41 матче кряду

Разыгрывающий «Бостон Селтикс», набрав 29 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз», продлил до 41 подряд серию поединков, в которых записывал в актив не менее 20 очков. Таким образом, он установил новый рекорд организации по этому показателю, превысив результат Джона Хавличека в сезоне-1971/72.Томас стал лишь 17-м игроком в истории лиги, которому удалось уходить с площадки с как минимум 20 набранными очками в 40 встречах кряду. В нынешнем сезоне он не добрался до этой отметки лишь в одном из 53 матчей.