Казинс: я очень счастлив в «Сакраменто» и хочу здесь остаться

Центровой «Сакраменто Кингз»на данный момент не рассматривает варианты смены команды.«Я очень счастлив в «Сакраменто». Именно здесь я и хочу остаться. Думаю, в нынешнем сезоне мы находимся на верном пути и сейчас демонстрируем свой лучший баскетбол. Команда абсолютно уверена в своих силах. Мы верим, что сможем сделать рывок и пройти в плей-офф. Ради этого мы работали целый год, и всё зависит от нас», – цитирует Казинса ESPN.В межсезонье центровой может заключить с «Кингз» новый пятилетний контракт на общую сумму $ 219 млн.