Баркли: на месте Энтони я бы ушёл из «Нью-Йорка»

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитикподелился мнением относительно ситуации форвардав «Нью-Йорк Никс».«Если бы я оказался в роли Энтони, то есть стареющей звезды, то не хотел бы завершать карьеру в составе аутсайдера. Он должен вместе снайти вариант обмена. Не понимаю, почему Кармело избегает этого. Ведь переход в другую команду может пойти на пользу всем сторонам. Пусть Энтони и Джексон по-мужски разберутся в ситуации. Потому что в таком виде она невыгодна никому», – передаёт слова Баркли New York Post.