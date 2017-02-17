Баркли: на месте Энтони я бы ушёл из «Нью-Йорка»

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли поделился мнением относительно ситуации форварда Кармело Энтони в «Нью-Йорк Никс».
«Если бы я оказался в роли Энтони, то есть стареющей звезды, то не хотел бы завершать карьеру в составе аутсайдера. Он должен вместе с Филом Джексоном найти вариант обмена. Не понимаю, почему Кармело избегает этого. Ведь переход в другую команду может пойти на пользу всем сторонам. Пусть Энтони и Джексон по-мужски разберутся в ситуации. Потому что в таком виде она невыгодна никому», – передаёт слова Баркли New York Post.