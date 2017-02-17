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175 лет назад 2016
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Капчак: «Лейкерс» ведут более активные переговоры об обменах, чем раньше

17 февраля 2017, пятница. 13:12. Баскетбол
Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Митч Капчак сообщил, что организация серьёзно занимается изучением рынка лиги с целью проведения обменов.

«Лейкерс» ведут активную работу. Вообще-то, мы активны каждый год. Но, откровенно говоря, сейчас у нас наиболее сильный состав за последние три или четыре сезона. И многие команды в разной степени заинтересованы в наших игроках. В этом году потенциальные переговоры будут более серьёзными, чем два или три года назад», – передаёт слова Капчака Los Angeles Times.
Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Митч Капчак
Новости. Баскетбол
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