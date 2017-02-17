Капчак: «Лейкерс» ведут более активные переговоры об обменах, чем раньше

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс»сообщил, что организация серьёзно занимается изучением рынка лиги с целью проведения обменов.«Лейкерс» ведут активную работу. Вообще-то, мы активны каждый год. Но, откровенно говоря, сейчас у нас наиболее сильный состав за последние три или четыре сезона. И многие команды в разной степени заинтересованы в наших игроках. В этом году потенциальные переговоры будут более серьёзными, чем два или три года назад», – передаёт слова Капчака Los Angeles Times.