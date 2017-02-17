Бил: не понимаю, почему Лава на Матче звёзд заменил Энтони, а не я

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс»выразил недоумение относительно решения НБА заменить травмированного мощного форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава на Матче звёзд форвардом «Нью-Йорк Никс»«Никогда не скажу, что кто-то не заслужил приглашение на Матч звёзд. Энтони – отличный игрок, и я не хочу принижать его достоинства. Но сам процесс выбора замены Лаву какой-то бессмысленный. Если во главу угла ставятся победы, то как понимать такое решение?Я не знаю, чем руководствовалась НБА, но, кажется, у меня были прекрасные шансы попасть на Матч звёзд. Я выступаю за одного из лидеров и играю довольно хорошо. Чувствую, что заслужил место в сборной Востока», – цитирует Била Washington Post.