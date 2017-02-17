«Новосибирск» и «Сахалин» сыграют в финале Кубка России

Финалистами Кубка России по баскетболу среди мужчин стали «Новосибирск» и «Сахалин». Команды проведут финальный матч 19 февраля, начало — в 14:00 мск.В Финале четырёх «Сахалин» обыграл «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 87:75. В составе «Сахалина» наибольшее количество очков набрал Артём Комолов — 25. На счету Артёма Яковенко 13 очков, а Максим Шелекето набрал 8 баллов и совершил 13 подборов.«Новосибирск» обыграл «Парму» со счётом 86:70. Первая четверть матча закончилась минимальным преимуществом «Новосибирска», однако в третьей и четвёртой десятиминутках она только росла.