Ирвинг верит, что Земля плоская

Защитник «Кливленд Кавальерс»во время подкаста одноклубниковзаявил, что Земля имеет плоскую форму.«Это не просто конспирологическая теория. Земля, действительно, плоская. Каждый может увидеть это. Учёные врут нам.Мне всегда говорили, что Земля круглая. Но если задуматься о том, как мы передвигаемся, что видим во время путешествий, то будите ли вы верить в то, что мы вращаемся вокруг Солнца, что другие планеты и звёзды совершают свои обороты в определённое время?Нет никакой другой информации кроме той, которую нам дают они. Нам говорят во что верить, а во что нет. Но правда находится рядом», – приводит слова Ирвинга NBC Sports.