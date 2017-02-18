Кидд: Адетокунбо получит большой опыт, приняв участие в Матче звёзд НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд поделился ожиданиями от участия форварда команды Янниса Адетокунбо в предстоящем Матче звёзд НБА.
«Это будет здорово. Я поделился с Яннисом своим опытом выступления в дебютном Матче звёзд. Тогда я был напуган. Мне было всего 22 года, а я должен был выйти в стартовом составе против Майкла Джордана и Шакила О'Нила. Участие в Матче звёзд положительно влияет на вашу уверенность. Яннис получит большой опыт, сыграв против лучших игроков в мире», – приводит слова Кидда The Undefeated.