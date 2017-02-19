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175 лет назад 2016
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Анджушич: если УНИКС с «Химками» будет играть, как против НН, то победит

19 февраля 2017, воскресенье. 13:30. Баскетбол
Атакующий защитник УНИКСа Данило Анджушич накануне матча Единой лиги ВТБ с «Химками» поделился мнением о предстоящем поединке.

«Химки» – одна из лучших команд в Единой лиге ВТБ. Последние месяцы они играли по-настоящему хорошо. На площадке нам нужно будет выложиться на все 100 %, играть хорошо в защите, чтобы остановить их главного игрока – Алексея Шведа. Дома нужно выигрывать. Это, конечно, будет сложная игра, но домашний матч всегда даёт определённое преимущество. Если мы будем играть так же, как играли против «Нижнего Новгорода», то можем победить. Добавлю, что это очень важная встреча для баскетболистов», – цитирует Анджушича официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке
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БК УНИКС БК Химки Данило Анджушич
Новости. Баскетбол
19 февраля 2017, воскресенье
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