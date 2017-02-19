Анджушич: если УНИКС с «Химками» будет играть, как против НН, то победит

Атакующий защитник УНИКСанакануне матча Единой лиги ВТБ с «Химками» поделился мнением о предстоящем поединке.«Химки» – одна из лучших команд в Единой лиге ВТБ. Последние месяцы они играли по-настоящему хорошо. На площадке нам нужно будет выложиться на все 100 %, играть хорошо в защите, чтобы остановить их главного игрока – Алексея Шведа. Дома нужно выигрывать. Это, конечно, будет сложная игра, но домашний матч всегда даёт определённое преимущество. Если мы будем играть так же, как играли против «Нижнего Новгорода», то можем победить. Добавлю, что это очень важная встреча для баскетболистов», – цитирует Анджушича официальный сайт клуба.