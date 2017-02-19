«Новосибирск» выиграл Кубок России

Баскетболисты «Новосибирска» обыграли «Сахалин» в финале Кубка России сезона-2016/17 — 69:67.Первую четверть игроки «Сахалина» закончили с преимуществом в одно очко, но во второй 10-минутке формальные хозяева вышли вперёд. Решающей стала заключительная четверть, которую игроки «Новосибирска» выиграли со счётом 18:14.из «Новосибирска» набрал 16 очков. Лучшим в команде из Южно-Сахалинска стал, на счету которого 20 очков.В матче за третье место «Парма» обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды – 65:55.