Рамунас Шишкаускас вошёл в тренерский штаб сборной Литвы

Бывший игрок ЦСКАвошёл в тренерский состав мужской сборной Литвы. Шишкаускас был назначен одним из ассистентов наставника литовской команды Даюнаса Адомайтиса, сообщает Eurohoops. Также в тренерский штаб вошли Бенас Маткявичюс, прежде работавший в ЦСКА, и Миндаугас Бражис. Сборная Литвы будет выступать на чемпионате Европы—2017.Сам Шишкаускас в составе литовской сборной завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2000 в Сиднее, а также становился золотым призёром Евробаскета-2003 в Швеции и бронзовым призёром Евробаскета-2007 в Испании.