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Рамунас Шишкаускас вошёл в тренерский штаб сборной Литвы

20 февраля 2017, понедельник. 17:05. Баскетбол
Бывший игрок ЦСКА Рамунас Шишкаускас вошёл в тренерский состав мужской сборной Литвы. Шишкаускас был назначен одним из ассистентов наставника литовской команды Даюнаса Адомайтиса, сообщает Eurohoops. Также в тренерский штаб вошли Бенас Маткявичюс, прежде работавший в ЦСКА, и Миндаугас Бражис. Сборная Литвы будет выступать на чемпионате Европы—2017.

Сам Шишкаускас в составе литовской сборной завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2000 в Сиднее, а также становился золотым призёром Евробаскета-2003 в Швеции и бронзовым призёром Евробаскета-2007 в Испании.
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Рамунас Шишкаускас
Новости. Баскетбол
20 февраля 2017, понедельник
17:05 Рамунас Шишкаускас вошёл в тренерский штаб сборной Литвы
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