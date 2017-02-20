Пашутин: УНИКС не смог сдержать Шведа и Тодоровича

Главный тренер УНИКСаназвал причины поражения своего клуба от «Химок» (73:98) в Единой лиге ВТБ.«Мы не смогли сдержать Алексея Шведа и Марко Тодоровича. В третьей четверти стали проигрывать, принялись отыгрываться, пропустили несколько лёгких мячей — так игра с нашей стороны стала неуправляемой. Судьба встречи была решена, «Химки» победили заслуженно.У нас обычно играют девять человек. И сегодня у нас был вполне боеспособный состав. Вопрос не в количестве баскетболистов, а в качестве игры — её-то мы и не показали…» — цитирует Пашутина сайт клуба.