«Сакраменто» официально обменял Казинса в «Нью-Орлеан»

Сделка между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» по обмену центровогоофициально состоялась. «Пеликанс» также получили от «Кингз» форварда, а взамен отдали защитников, а также драфт-пики первого и второго раунда на 2017 год.«Мы с волнением приветствуем Демаркуса Казинса и Омри Касспи в „Пеликанс“. Сейчас радостное время для наших фанатов, ведь мы продолжаем свой поход за долгосрочным успехом», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Нью-Орлеана»