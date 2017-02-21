УНИКС выкупит контракт Клименко у «Автодора»

Казанский УНИКС выкупит контракт центровогоу саратовского «Автодора». Сделка состоится грядущим летом. Стороны уже согласовали сумму отступных, сообщают «Известия».С декабря 2016 года Клименко находится в УНИКСе на правах аренды. Казанский клуб рассчитывает заключить с ним долгосрочное соглашение. Однако президент клуба Евгений Богачёв не дал точного ответа о подписании контракта.«У нас есть определённые надежды на Клименко. Если он их оправдает, мы подпишем с ним контракт. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы, давайте подождём», — заявил Богачёв.