«Денвер» хочет обменять Галлинари и Чендлера на драфт-пики

По информации ESPN, руководство «Денвер Наггетс» рассматривает возможность обмена форвардовСообщается, что «Денвер» хочет получить за двух игроков защищённый выбор в первом раунде драфта, а также возможность обменяться пиками второго раунда.В текущем сезоне Галлинари проводит на паркете по 34,2 минуты, собирая коллекцию из 17,2 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.Статистика Чендлера выглядит следующим образом: 15,6 очка, 6,7 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.