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175 лет назад 2016
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«Автодор» не смог обыграть «Ольденбург» в ЛЧ, немотря на 21 очко Миннерата

22 февраля 2017, среда. 00:03. Баскетбол
В Германии состоялся матч 1/16 финала баскетбольной Лиги чемпионов, в рамках которого «Ольденбург» на своём паркете принимал саратовский «Автодор». По итогам встречи хозяева площадки одержали победу со счётом 98:89. На большой перерыв «Автодор» ушёл проигрывая 11 очков, а в третьей четверти хозяева увеличили отрыв до «+21». Саратовцы хорошо провели финальный отрезок матча, однако им не удалось ликвидировать столь серьёзное отставание.

Самым результативным игроком матч стал форвард «Автодора» Ник Миннерат, на счету которого 21 очко и 8 подборов.

Лига чемпионов ФИБА. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2017, вторник. 22:00 МСК
Ольденбург
Ольденбург, Германия
98 : 89 (24:21, 27:19, 28:18, 19:31)
Автодор
Саратов, Россия
Ольденбург: Фризе, Шветхельм, Квали, Полдинг, Михайлович, Мэссенет, Мадрих, Локхарт, Крамер
Автодор: Хантер, Миннерат, Каррера, Макиев, Колесников, Колюшкин , Астапкович, Фрейзер, Быков, Адамс, Баландин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Автодор
Новости. Баскетбол
22 февраля 2017, среда
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