«Автодор» не смог обыграть «Ольденбург» в ЛЧ, немотря на 21 очко Миннерата

В Германии состоялся матч 1/16 финала баскетбольной Лиги чемпионов, в рамках которого «Ольденбург» на своём паркете принимал саратовский «Автодор». По итогам встречи хозяева площадки одержали победу со счётом 98:89. На большой перерыв «Автодор» ушёл проигрывая 11 очков, а в третьей четверти хозяева увеличили отрыв до «+21». Саратовцы хорошо провели финальный отрезок матча, однако им не удалось ликвидировать столь серьёзное отставание.Самым результативным игроком матч стал форвард «Автодора» Ник Миннерат, на счету которого 21 очко и 8 подборов.