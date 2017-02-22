Казинс: до сих пор не могу поверить, что меня обменяли

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс»признался, что обмен из «Сакраменто Кингз» стал для него полной неожиданностью.«Мне до сих пор кажется, что я сплю и меня вот-вот должны разбудить. События последних дней кажутся нереальными. Я был шокирован, но уже начинаю понемногу осмысливать произошедшее. Но всё же до сих пор не могу поверить, что меня обменяли», – цитирует Казинса ESPN.Центровой был обменян из «Сакраменто» в «Нью-Орлеан» вместе с форвардом Омри Касспи на защитника Тайрика Эванса, защитника Лэнгстона Гэллоуэя и атакующего защитника Бадди Хилда.