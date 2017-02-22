Йоргер: обмен Казинса не повлияет на планы «Сакраменто» насчёт плей-офф

Наставник «Сакраменто Кингз»сказал, что, несмотря на обмен центровогов «Нью-Орлеан Пеликанс», его команда продолжит борьбу за плей-офф.«Я уже был в подобной ситуации, когда в «Мемфисе» многие игроки выбыли из-за травм. Мы продолжим сражаться. Будем биться за плей-офф, как сумасшедшие. У нас именно такой настрой. Сейчас большая ответственность ложится на тренеров и ветеранов команды.Я поддерживаю наш клуб, даже если приходится принимать трудные решения. Мы все хотим, чтобы Сакраменто гордился нашей командой», – приводит слова Йоргера CSN Bay Area.