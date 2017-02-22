Воронов: в поединке с «Панатинаикосом» УНИКС должен показать свою игру

Защитник УНИКСаподелился ожиданиями от предстоящих игр и рассказал о состоянии казанской команды.«С «Панатинаикосом» нужно показать свою игру, как мы сделали это на домашней площадке. Не думаю, что у соперника сильно поменялась игра. Конечно, у них будет поддержка 20 тысяч болельщиков. Но прежде всего нужно отталкиваться от своего баскетбола. Нужно использовать свои главные качества в нападении и лучше защищаться. Если ты пропускаешь под 100 очков, это ещё может пройти с «Нижним Новгородом» – не в обиду им будет сказано. Тогда мы забили больше 100, но и пропустили под 100. От «Химок» мы пропустили примерно 100, но забили меньше – вот и вся разница.Давит ли на нас неудачная серия из девяти поражений в десяти матчах? Конечно, неприятная серия. Но одно дело, когда ты проигрываешь безнадёжно и у тебя все под 30 очков выигрывают. И другое дело, когда не хватает пары попаданий. Да, психологически серия давит. Она сидит где-то в голове – прослеживается нервозность», – приводит слова Воронова «БИЗНЕС Online».