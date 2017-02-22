Пашутин: УНИКС должен показать агрессивный баскетбол в матче с «Панатинаикосом»

Главный тренер УНИКСаподелился ожиданиями от предстоящего матча Топ-16 Евролиги с «Панатинаикосом», запланированного на 24 февраля в Афинах.«У «Панатинаикоса» сбалансированная команда с глубокой «скамейкой» запасных, лидерами которой являются Крис Синглтон, Кей Си Риверс, Джеймс Фелдейн и, конечно же, Ник Калатес. Мы должны очень активно играть по периметру, это очень важно, чтобы не позволить соперникам совершать открытые броски, поскольку в современном баскетболе процент их реализации очень высок.Если вы показываете не агрессивный баскетбол и не отрабатываете жёстко в защите, то шансы на победу очень малы. «Панатинаикос» традиционно хорошо выступает дома, и поддержка 20 000 болельщиков играет свою роль. Но это не может быть оправданием для нас», — цитирует Пашутина официальный сайт Евролиги.