«Енисей» проиграл «Бююкчемедже», но пробился в четвертьфинал Кубка Европы FIBA

Красноярский «Енисей» потерпел поражение от турецкого «Бююкчемедже» со счётом 96:104 в двух овертаймах ответного матча 1/16 финала Кубка Европы FIBA, который состоялся в Стамбуле. Самым результативным в составе гостей стал Фрэнк Элегар, который набрал 23 очка, а также прибавил к ним 11 подборов.
Несмотря на поражение, россияне пробились в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч, так как дома обыграли соперников со счётом 91:81.
Кубок Европы FIBA. 1/16 финала
«Бююкчемедже» (Стамбул, Турция) — «Енисей» (Красноярск, Россия) — 104:96 (19:20, 28:15, 16:17, 22:23, 10:10, 9:11).